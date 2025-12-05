Путину показали ИИ-ролик про Индию и Россию во время запуска RT India

RT с помощью ИИ воссоздал цитаты советских и индийских деятелей о РФ и Индии

Во время церемонии, посвященной началу вещания RT India, президенту России Владимиру Путину продемонстрировали ролик о РФ и Индии, созданный с использованием искусственного интеллекта.

В видео представлена история многолетней дружбы между Индией и Советским Союзом, а также показано развитие этих связей в современных отношениях между Индией и Россией.

RT применил технологии ИИ для того, чтобы воссоздать заявления известных советских и индийских деятелей о партнерстве между двумя странами.

«Индия сверху очень красива. Но на Земле она еще прекраснее. Она дорога тем, что здесь живут настоящие друзья», — говорит в видео советский космонавт, первый человек в космосе Юрий Гагарин.

