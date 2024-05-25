Путин завершил официальный визит в Белоруссию

«На часах 00:00. Официальный визит Владимира Путина в Республику Беларусь завершен», — сказано в публикации.

Также ранее сообщалось, что Лукашенко лично проводил российского коллегу в аэропорт Минска.

Путин прибыл в белорусскую столицу вечером в четверг. Лидеры двух стран в пятницу провели переговоры узком и расширенном форматах. После них состоялось общение со средствами массовой информации. Далее лидеры продолжили диалога за обедом.