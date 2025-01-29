Президент России Владимир Путин считает, что западные союзники Украины принудили ее продолжить конфликт с РФ в 2022 году. Об этом сообщает «Царьград» .

К продолжению конфликта тогда стала причастна администрация экс-президента Штатов Джо Байдена. В 2022 году при переговорах в Стамбуле Киев внезапно взял перерыв. Он объяснил это необходимостью проконсультироваться с союзниками.

«Как известно, приехал господин Джонсон (Борис Джонсон — ред.) тогда премьер-министр Великобритании, наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином Байденом, и уговорили украинцев продолжать войну», — уточнил Путин.

По его словам, украинские чиновники не скрывают указанного факта, они публично об этом заявляются, как и в Британии.