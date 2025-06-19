Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств заявил, что страна обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения своей безопасности.

«Россия самодостаточна с точки зрения защиты национальных интересов и отражения потенциальных угроз», — подчеркнул глава государства.

Отвечая на вопрос о расширении военных возможностей НАТО, российский лидер отметил, что Москва готова купировать любые вызовы, связанные с перевооружением альянса.

Путин также подверг сомнению целесообразность планов отдельных стран-членов НАТО по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП.

«Западные власти всегда под предлогом мнимой „угрозы с Востока“ выколачивали деньги налогоплательщиков и объясняли собственные ошибки», — заявил Путин.