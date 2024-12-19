Путин заявил, что РФ и Китай - самые пострадавшие страны после Второй мировой

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что Россия и Китай очень большой ценой добились победы во Второй мировой войне и являются наиболее пострадавшими сторонами.

«Российская Федерация и Китайская Народная Республика – это наиболее пострадавшие страны, которые добились своей победы в ходе Второй мировой войны в результате тяжелейших потерь. У нас говорили то 20, 25, сейчас некоторые историки говорят 27 млн. погибших», — сказал Путин в ходе ежегодной прямой линии.

Российский лидер отметил, что в Китае погибших намного больше, но про это мало говорят.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции - президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.