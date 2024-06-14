Путин выступил перед участниками программы «Время героев» в Подмосковье

Целью программы является подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО на Украине, которые в дальнейшем будут работать в системе государственного управления.

Путин подчеркнул, что за всю историю существования России, наша страна практически постоянно укрепляет свою позицию через трудности, но всегда находятся люди, преданные Родине и готовые ее защищать.

«Всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали внутреннее решение, служить Отечеству. Защищать его и преумножать. Ну, и, конечно, и вы, и те, с кем я встречался в Петербурге, как раз относитесь к такой категории, такими людьми Россия всегда славилась. Как в народе говорят, на таких людях страна держится. В разных сферах. В данном случае — в военном», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что участники специальной военной операции на Украине после ее завершения совсем не обязаны связывать свою жизнь с военным делом. Но такая возможность у них будет в рамках программы «Время героев».