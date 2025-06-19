Путин выразил заинтересованность во встрече с Трампом

Путин: встреча с Трампом была бы полезной

Президент России Владимир Путин выразил заинтересованность в организации переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, подчеркнув при этом необходимость достижения практических договоренностей.

«Подобная встреча могла бы принести значительную пользу, но требует серьезной подготовки и должна завершиться реальными, а не декларативными результатами», — заявил российский лидер на встрече с журналистами.

Путин положительно оценил намерения Трампа восстановить двусторонние отношения, отметив заинтересованность американского бизнес-сообщества в развитии сотрудничества с Россией.

Особое внимание президент уделил предпринимательскому подходу потенциального партнера по переговорам. Российская сторона рассчитывает, что будущая администрация США учтет объективные экономические интересы американских компаний в России и будет содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества.