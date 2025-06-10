Путин внес протокол о взаимодействие стран-участниц ОДКБ в Госдуму

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Путин внес в Госдуму протокол о статусе сил ОДКБ

Президент России Владимир Путин направил в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в соглашение по статусу формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

Документ, подписанный в Астане 28 ноября 2024 года, призван усовершенствовать правовые механизмы взаимодействия между странами-участницами организации.

Законопроектом предполагается ратифицировать протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года.

Как поясняется в сопроводительных материалах, поправки направлены на оптимизацию правовых условий для временного размещения сил коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ. Это позволит ускорить процедуры развертывания и применения контингентов в рамках совместных операций, усилив координацию между странами-союзницами.