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Путин включил Голикову в совет при президенте по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин включил вице-премьера России Татьяну Голикову в состав Совета при президенте по межнациональным отношениям. Указ разместили 8 июля, сообщается на портале правовых актов.

Также глава государства указом исключил из состава совета депутата ГД Геннадия Семигина и вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Документ вступает в силу с момента подписания.

Ранее Голикова заявляла, что в Социальном фонде страны достаточно средств для индексации пенсий работающим пенсионерам.

Она подчеркнула, что для россиян это ожидаемое решение