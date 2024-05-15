Путин: в КНР за год побывали более 730 тысяч россиян

Президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа, которое опубликовано на сайте Кремля, заявил об интересе россиян к китайской культуре.

В прошлом году в КНР побывали более 730 тыс. россиян. Китайский язык в России изучают около 90 тыс. студентов и школьников, отметил глава государства в беседе с представителем агентства.

«В Китае стремятся ближе познакомиться с русской литературой, искусством и традициями», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин отметил, что Москва положительно оценивает подходы Пекина к урегулированию конфликта, которые могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса, заявил российский лидер.

Путин посетит Китай с государственным визитом 16–17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность.