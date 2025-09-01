Путин в Китае провел двухстороннюю встречу с главой Вьетнама Фам Минь Тинем
Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине провел двухстороннюю встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Пресс-служба Кремля опубликовала видео, на котором главы государств шли по коридору.
На записи рядом с Путиным шел Фам Минь Тинь.
Политиков сопровождал переводчик.
Саммит ШОС проводится в китайском Тяньцзине. Он проходит 31 августа и 1 сентября.