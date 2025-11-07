Путин уволил высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении четверых высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры, в ближайшее время новые увольнения и назначения в ведомстве продолжатся, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Собеседники РИА Новости и ТАСС также подтвердили отставки, причем, по их данным, от должностей освобождены не четыре, а пять человек.

Как пишет «Ъ», в отставку отправлены два замначальника главного управления кадров Генпрокуратуры Сергей Иванов и Сергей Орлов, старший помощник генпрокурора по особым поручениям Денис Грунис и начальник управления физической защиты и обеспечения безопасности Николай Козырев.

Источники издания заявили, что некоторые бывшие прокуроры уже сдали или собираются сдать экзамены на судей, чтобы работать с экс-генпрокурором Игорем Красновым в Верховном суде, который он возглавляет.

Другие СМИ со ссылкой на источники также пишут, что от должностей освобождены пятеро сотрудников Генпрокуратуры.

«Да, это так. При этом лишь некоторые из них не переходят в Верховный суд», — сказал собеседник ТАСС.

Отставка сотрудников Генеральной прокуратуры России пока не подтверждалась официально.

