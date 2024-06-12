сегодня в 12:15

Путин упразднил должность спецпредставителя по развитию отношений с Украиной

Глава государства Владимир Путин в своем указе утвердил новую структуру управления в администрации президента, сообщает «Царьград» .

В документе была исключена должность спецпредставителя президента по развитию отношений с Украиной.

По новому указу бывшие заместители глав Минэкономразвития и Минпромторга РФ Сергей Вахруков и Виктор Евтухов перешли работать в Кремль. В администрации также появилось управление по вопросам госполитики в сфере ОПК под руководством Виктора Евтухова.

А управление по вопросам мониторинга и анализа соцпроцессов в администрации возглавит Александр Харичев. Сергей Вахруков стал главой управления по вопросам национальной морской политики.

Кроме того, управлением по вопросам формирования и деятельности Госсовета РФ будет руководить Владимир Симоненко.