Путин: у РФ и США есть понимание, как добиться мира на Украине

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистами после поездки в Таджикистан сообщил, что Москва и Вашингтон имеют общее видение путей мирного разрешения украинского кризиса, однако признал сложность этих задач, пишет ТАСС .

Российский лидер пояснил, что детали переговоров в Анкоридже не раскрывались полностью. По его словам, обе стороны — и российская, и американская — осознают направление движения и цели, которых следует достигнуть для завершения конфликта без применения силы. Такой комментарий глава государства дал, отвечая на вопрос о перспективах дальнейших российско-американских переговоров после встречи на Аляске.

«Мы же не открывали полностью то, о чем шла речь в Анкоридже. Мы просто говорили о том, что в целом у нас есть понимание и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт, причем мирными средствами. И это непростые вопросы», — сказал Путин.

Президент России подвел итог переговоров, отметив, что он и американский лидер Дональд Трамп пришли к взаимопониманию. По его словам, обе стороны намерены провести консультации по обсуждаемому вопросу — российский руководитель планирует переговорить с союзниками и коллегами в Москве, а глава Белого дома сообщил о своих аналогичных намерениях.

Ранее Путин заявил, что слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев будет наносить удары по Москве, используя американские крылатые ракеты, являются «понтом».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.