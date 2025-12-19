сегодня в 14:41

Отношения между Россией и Китаем развиваются последовательно, в них важны договоры и установление стратегического партнерства, но самое важное — практика реальной совместной работы, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Я оцениваю председателя (КНР — ред.) Си Цзиньпина как надежного друга и стабильного партнера. Моего надежного друга и стабильного партнера и союзника России. Это самая главная основа развития наших российско-китайских отношений», — сказал Путин.

По его словам, торговый оборот между РФ и Китаем составляет 240-250 млрд долларов в год.

Президент подчеркнул, что сотрудничество страны переходит в высокотехнологические отрасли, в науку, образование, изучения космоса и т. д. В том числе и проводятся различные военные учения.

«Российско-китайские отношения являются существенным фактором стабильности в мире», — добавил глава государства.

В пятницу в эфире федеральных телеканалов идет программа «Итоги года» с Путиным. Разговор с президентом проходит в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.