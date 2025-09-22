Путин сделает важные заявления на совещании с членами Совбеза

Президент Владимир Путин сделает несколько значительных заявлений на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что сегодня, примерно после 15:30, на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза президент озвучит ряд важных заявлений», — отметил Песков.

Кроме того, в понедельник у президента запланированы внутренние рабочие встречи, которые не будут освещаться в СМИ, подчеркнул он.

