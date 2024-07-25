Путин с Лукашенко и его сыном Колей пришли в храм на Валааме

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Путин и Лукашенко поучаствовали в молебне в храме Смоленской иконы Божией Матери

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в третий раз провели рабочую встречу на Валааме. Об этом рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, сообщает «Царьград» .

По его словам, лидеры двух государств поучаствовали в молебне в храме Смоленской иконы Божией Матери. Святыня расположена на Смоленском скиту, где монахи молятся о российских военных.

Лукашенко сопровождал его младший сын Николай, который зачастую посещает международные мероприятия вместе с отцом.

До этого президенты РФ и Белоруссии приезжали на Валаам в июле 2019 года и июле 2023 года.

Место, где состоялись российско-белорусские переговоры, ранее не раскрывалось для усиления мер безопасности.