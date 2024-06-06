Путин: Россия найдет, с кем на Украине подписать договор

Москва может договориться с новым киевским руководством

Москва может договориться с новым киевским руководством при возможном переходе власти к парламенту, заявил президент России Владимир Путин.

«Обо всём можно договориться, там полнота власти, если переходит к спикеру парламент, — было бы желание подписывать договор. С кем — мы-то найдём», — сказал российский лидер.

Президент Украины избирается только на пять лет. Полномочия Владимира Зеленского истекли.

Про возможность пролонгировать срок полномочий президента в Конституции «ничего не сказано», подчеркнул Путин во время общения с журналистами в Санкт-Петербурге.

Глава государства в среду отвечал на вопросы руководителей международных информационных агентств, в том числе и западных медиа из недружественных Москве стран.