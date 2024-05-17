Путин: Россия и Китай многое могут в областях, которые в одиночку не под силу
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Президент России Владимир Путин отметил, что совместными усилиями Россия и Китай могут многое сделать и высокотехнологичных областях, сообщает РИА Новости.
В ходе общения со студентами Владимир Путин отметил, что в ближайших планах научно-прикладного сотрудничества еще много мегапроектов, которые сделать очень сложно одной стране.
Он отметил, что совместными усилиями можно многого добиться.
Также президент России отметил на вопросы китайских и российских студентов Харбинского политехнического университета.