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Путин: Россия и Китай многое могут в областях, которые в одиночку не под силу

Президент России Владимир Путин отметил, что совместными усилиями Россия и Китай могут многое сделать и высокотехнологичных областях, сообщает РИА Новости.

В ходе общения со студентами Владимир Путин отметил, что в ближайших планах научно-прикладного сотрудничества еще много мегапроектов, которые сделать очень сложно одной стране.

Он отметил, что совместными усилиями можно многого добиться.

Также президент России отметил на вопросы китайских и российских студентов Харбинского политехнического университета.