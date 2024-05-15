Путин: Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира
Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты
Россия ставит задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты, заявил в интервью «Синьхуа» президент страны Владимир Путин.
Сейчас Россия входит в пятёрку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности, отметил глава государства.
«Теперь мы ставим задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты», — подчеркнул президент.
Путин посетит Китай с государственным визитом 16–17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность.