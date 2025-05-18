Путин: результатом спецоперации должен стать долгосрочный мир

сегодня в 12:09

Президент РФ Владимир Путин отметил, что страна считает нужным результатом СВО на Украине долгосрочный мир, обеспечение безопасности и защиту интересов русскоязычных украинцев.

Видео беседы с главой государства опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

По словам Путина, у России достаточно сил, чтобы завершить спецоперацию с нужным итогом.

«Это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства», — пояснил президент.

Он добавил, что еще итогом должно стать обеспечение интересов людей на территориях, где проживают считающие русский язык родным, а Россию — родиной.