В ходе встречи с руководителями мировых информагентств в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин сделал резонансное заявление о присутствии немецкой военной техники на территории Курской области.

«Речь идет не об Украине, а о Курской области — исконно российской земле, которую даже Германия признает частью нашей страны. И тем не менее, там была зафиксирована немецкая бронетехника», — заявил российский лидер.

Эти слова прозвучали в контексте обсуждения возможных поставок Берлином крылатых ракет Taurus Украине.

Путин подчеркнул, что Москва рассматривает Германию и другие европейские страны не просто как сторонников Киева, но в ряде случаев — как прямых участников боевых действий.