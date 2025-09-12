Путин рассказал, каким видит мир будущего

Путин: мир будущего — не эгоистов и одиночек, а любви и дружбы

Российский президент Владимир Путин в рамках пленарного заседания XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур рассказал, каким видит мир будущего. По его словам, впереди только мир любви и дружбы, сообщает ТАСС .

По мнению Путина, в будущем мир будут формировать не эгоисты, погруженные в киберпространство, и не одиночки, которых заботят только они сами.

«Мы верим, что мир будущего — это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу „каждый сам за себя“, а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время большинство программ развития сферы культуры в России сконцентрированы в национальном проекте «Семья». Путин считает, что благодаря этому решается ряд важных вопросов, в том числе улучшается демография.

С 10 по 13 сентября в Северной столице проходит XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. В этом году тема мероприятия сформулирована так: «Возвращение к культуре — новые возможности».

