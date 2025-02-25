Путин рассказал, что сущностно еще не обсуждал с Трампом мир на Украине

Президент РФ Владимир Путин рассказал в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, что сущностно еще не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом решение конфликта на Украине, сообщает RT .

«Затрагивались проблемы, связанные с украинским кризисом, но он сам по себе сущностно не обсуждался. Мы только договорились о том, что подойдём к этому», — отметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что «с удовольствием» готов лично встретиться с главой США Дональдом Трампом, однако этот саммит должен быть подготовлен.

По его словам, обычной встречи будет недостаточно, необходимо добиться проработки ключевых вопросов, в том числе по Украине.