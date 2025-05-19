Путин распорядился отследить вред от иностранных государств и организаций

Российский президент Владимир Путин 19 мая подписал указ о проведении государственного мониторинга вреда, причиняемого стране со стороны иностранных государств и организаций. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов .

Собирать информацию, которая вредит российским субъектам, территории «Сириус», населению страны и муниципальным образованиям, будет прокуратура. Сотрудники этого ведомства также будут проверять собранные данные на достоверность и оценивать ущерб.

В законную силу документ вступил с момента подписания и опубликования — 19 мая. Под иностранными источниками вреда подразумеваются «недружественные страны». На сегодняшний день в список недружественных стран входят в том числе 27 государств, входящих в Евросоюз, Украина, Великобритания и Канада.

Ранее Путин подписал указ о создании межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься вопросами воспитания детей и молодежи.