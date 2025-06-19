Президент России Владимир Путин на встрече с главами информагентств подверг жесткой критике действия западных стран, обвинив их в использовании образа России как угрозы для оправдания роста военных расходов.

Путин отметил, что западные правительства десятилетиями манипулировали общественным мнением, представляя Россию источником опасности, чтобы скрыть собственные политические просчеты и увеличивать бюджеты оборонных ведомств.

«Те, кто говорят о том, что Россия готовится напасть на НАТО, не верят в это сами», — заявил Путин

Глава государства подчеркнул проблему двойных стандартов в международных отношениях, когда одни правила устанавливаются для других стран, а сами западные государства их не соблюдают.

Касаясь украинского кризиса, российский лидер указал, что его корни лежат не в событиях 2014 года, связанных с Крымом, а в организованном при поддержке Запада государственном перевороте в Киеве, который привел к власти нелегитимный режим.

Президент подробно остановился на ситуации в Донбассе, отметив, что Россия на протяжении восьми лет пыталась мирными средствами добиться урегулирования конфликта, в то время как жители региона подвергались систематическим преследованиям. Он также осудил политику украинских властей в отношении Русской Православной Церкви, продолжающуюся до настоящего времени.