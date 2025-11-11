Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин 11 ноября провел телефонные переговоры с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. В ходе беседы стороны рассмотрели перспективы углубления российско-узбекских стратегических отношений партнерства и союзничества в различных областях, сообщает Кремль .

Основной акцент во время телефонных переговоров был сделан на реализации масштабных совместных инициатив, в частности, в энергетическом секторе.

Также в ходе беседы лидеров двух стран была подчеркнута значимость межрегионального сотрудничества в усилении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также существенный положительный эффект от заседания Совета регионов России и Узбекистана, прошедшего в октябре 2025 года в Московской области.

В рамках дискуссии были затронуты актуальные вопросы международной повестки, а также достигнута договоренность о поддержании регулярных контактов на различных уровнях.

