Путин прогнозирует замедление мировой торговли

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Путин: мы выступаем против торговых войн и ограничений,

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств заявил о вероятном замедлении темпов глобальной торговли.

Президент России отметил, что текущие экономические и геополитические тенденции создают предпосылки для такого развития событий.

«Мы выступаем против торговых войн и ограничений, за справедливый миропорядок» — заявил российский лидер.

Встреча с представителями мировых медиа проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где традиционно обсуждаются ключевые тенденции мировой экономики.