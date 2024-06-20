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Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы в ВОВ

Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву, сообщается на официальном сайте Кремля.

В Ханое стартовали переговоры глав двух государств. В них также участвуют официальные делегации.

Путин назвал повестку переговоров обширной. Он рассчитывает на обсуждение всех актуальных вопросов, затрагивающих двусторонние отношения и стратегическое партнерство. Это является одним из приоритетов России.

Президент добавил, что в 2025 году будет отмечаться ряд важных дат: 75-летие стратегического партнерства и 50-летие со дня освобождения юга Вьетнама.

«Будем рады видеть Вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве», — добавил Путин.