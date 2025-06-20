Путин приехал на ПМЭФ и начал проводить встречи

Президент России Владимир Путин приехал на Петербургский международный экономический форум и начал проводить встречи. Первая прошла с представителем Короля Бахрейна по гуманитарной деятельности и делам молодежи, председателем Высшего совета по делам молодежи и спорта, советником по национальной безопасности, командующим Королевской гвардией Насером Бен Хамадом Аль Халифой, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин сказал, что Россия ценит дружбу с Бахрейном. В 2025 году исполняется 35 лет с момента установления дипломатических отношений между государствами.

Встреча, по словам президента РФ, проходит на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Все с тревогой наблюдают за событиями там и понимают, какое количество работы проводится в эти дни. Она ложится, в том числе на плечи Насера Бен Хамада Аль Халифы.

«Несмотря на чрезвычайную занятость, вы здесь, среди нас. Это лучшее подтверждение внимания, которое Бахрейн уделяет развитию отношений с РФ», — сказал Путин представителю короля Бахрейна.