сегодня в 18:31

Путин прибыл в Узбекистан с государственным визитом

Глава государства Владимир Путин прилетел с государственным визитом в Узбекистан, там он проведет переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития отношений между государствами в разных сферах, а поделятся мнениями по региональным проблемам.

Путин и Мирзиеев поучаствуют в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.

По итогам данной встречи стороны намереваются подписать солидный пакет двусторонних документов.

Визит Путина продлится в Узбекистан запланирован на два дна, 26 и 27 мая.