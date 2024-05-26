Путин прибыл в Узбекистан с государственным визитом
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Глава государства Владимир Путин прилетел с государственным визитом в Узбекистан, там он проведет переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, сообщается на сайте Кремля.
Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития отношений между государствами в разных сферах, а поделятся мнениями по региональным проблемам.
Путин и Мирзиеев поучаствуют в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.
По итогам данной встречи стороны намереваются подписать солидный пакет двусторонних документов.
Визит Путина продлится в Узбекистан запланирован на два дна, 26 и 27 мая.