Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом

Президент России Владимир Путин начал четырёхдневный визит в Китай, прибыв в город Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба Кремля.

Это событие знаменует продолжение активного диалога между Москвой и Пекином по широкому кругу вопросов, включая безопасность, экономическое сотрудничество и вызовы глобальной стабильности.

Ожидается, что в рамках саммита будут обсуждаться меры по усилению роли ШОС в противодействии терроризму, наркоторговле и киберугрозам, а также перспективы углубления торгово-инвестиционного взаимодействия между странами-участницами. Визит Путина подчеркивает стратегический характер российско-китайских отношений, которые остаются ключевым элементом внешней политики обеих стран в условиях текущих международных вызовов.

Эксперты отмечают, что переговоры могут затронуть и ситуацию в Центральной Азии, а также вопросы энергетического партнёрства и инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Пояс и путь».