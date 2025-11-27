Путин предложил оснастить силы ОДКБ российским оружием

На саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент России Владимир Путин выступил с предложением о широкомасштабной программе перевооружения союзников по организации, подчеркнув, что российская военная техника успешно проявила себя в условиях реальных боевых операций, сообщает ТАСС .

В контексте предстоящего председательства Москвы в ОДКБ в 2026 году Путин заверил, что Россия продолжит тесное сотрудничество с партнерами по вопросам наращивания военной мощи организации. Приоритетом станут повышение готовности национальных воинских формирований и улучшение координации объединенных сил.

«Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», — сказал Путин.

Российский лидер акцентировал внимание на том, что в период своего председательства Россия приложит все усилия для сохранения преемственности в ключевых областях взаимодействия в рамках ОДКБ. Москва стремится к развитию партнерства между странами-участницами, основываясь на принципах истинного союзничества, товарищества и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов, взаимопомощи и поддержки.

Российское председательство, которое начнется в новом году, пройдет под лозунгом: «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность».

