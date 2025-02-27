Путин поздравил Силы специальных операций с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций ВС России с профессиональным праздником, текст и видео поздравления размещены на официальном сайте Кремля.

«Вы и ваши боевые товарищи с честью продолжаете ратное дело героев Великой Отечественной, достойно приумножаете легендарные традиции нашего спецназа и уже вписали в летопись воинской славы России новые яркие страницы», — указал российский лидер.

Он также поблагодарил личный состав и ветеранов за профессионализм и самоотверженность. Глава государства отметил роль ССО при возврате Крыма.

Путин подчеркнул верность воинскому долгу и присяге, за мужество и стойкость при выполнении сложнейших боевых задач, которые присущи бойцам ССО.

ССО созданы в 2009 году в ходе реформы Вооружённых сил России. Подразделение подчиняется начальнику Генерального штаба ВС России.