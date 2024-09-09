Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР

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«Россия и КНДР будут планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство», — указано в поздравлении, текст которого распространило северокорейское агентство ЦТАК.

Глава российского государства отметил, что основанные на дружбе и добрососедстве отношения стран находятся на высоком уровне.

Российский президент подчеркнул, что укрепление партнерства Москвы и Пхеньяна идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на корейском полуострове.