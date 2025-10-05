Путин: поставки Tomahawk Украине разрушат отношения России и США

Возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине из США могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в российско-американских отношениях, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что у США были вопросы, связанные с обсуждением проблем поставок ВСУ новых систем оружия, в том числе Tomahawk и других.

«Я сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, часть которого репортер опубликовал в своем Telegram-канале.

Как уточнил президент, он «говорит, что думает». А как и что в будущем будет складываться, зависит не только от России, подчеркнул российский лидер.

