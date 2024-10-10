Путин посоветовал использовать ткани отечественного производства

Во время церемонии запуска новых производств, глава государства поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о стране-производителя его костюма.

Глава региона уверил Путина, что его костюм сшит из отечественной ткани, правда, не смог показать бирку, подтверждающую. его слова.

Глава государства одобрил вкус чиновника.

«Здорово, прекрасно. Нужно стремиться к тому, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства и чтобы это было самого высокого качества», — отметил российский лидер.