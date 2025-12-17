сегодня в 15:31

Путин: после развала СССР казалось, что РФ быстро окажется членом западной семьи

После развала Советского Союза казалось, что РФ за короткий срок станет равноправным членом «цивилизованной» семьи Запада. Однако этого не случилось, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости .

При этом сегодня становится понятно, что цивилизации на Западе нет, подчеркнул глава РФ.

«Там только деградация сплошная», — добавил Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны.

В результате Россия не стала никакой равноправной частью этой «семьи», отметил президент.

