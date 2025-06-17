Путин посетит Северо-Западный федеральный округ с рабочим визитом

С 18 по 20 июня президент Российской Федерации Владимир Путин совершит рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ, где примет участие в мероприятиях XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба Кремля.

В этом году форум проходит под девизом «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

18 июня запланирована насыщенная программа: глава государства проведёт совещание по актуальным экономическим вопросам, встретится с Президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф, а также побеседует с руководителями ведущих международных информационных агентств.

19 июня Владимир Путин проведет в Санкт-Петербурге переговоры с Президентом Республики Индонезии Прабово Субианто, который прибывает в Россию с официальным визитом. На повестке дня — обсуждение перспектив российско-индонезийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обмен мнениями по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки. По итогам встречи стороны подпишут пакет двусторонних документов.

20 июня президент России выступит на пленарном заседании ПМЭФ, где также ожидаются выступления высокопоставленных зарубежных гостей, включая Президента Индонезии Прабово Субианто, представителя Короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместителя Премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и Вице-президента ЮАР Пола Машатиле.

Форум традиционно станет важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов мировой экономики и международного сотрудничества.