Путин поговорил с детьми участников спецоперации на Красной площади

Президент России Владимир Путин поговорил с детьми участников СВО на Красной площади. Встреча прошла в честь празднования Дня народного единства, видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

У одного мальчика Путин спросил, бывал ли он в Москве. Тот ответил: «два года назад». Мальчик признался, что в российской столице ему нравится.

То же самое президент спросил у стоящей рядом девочки. Она сказала, что Москва — красивый город.

По данным РИА Новости, во встрече с Путиным участвовали дети из «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества», всероссийского общественного движения «Волонтеры победы», представители АНО «Комитет семей воинов Отечества», Ассоциации ветеранов спецоперации, общественники из Общероссийского народного фронта, представители «Движения первых», «Юнармии», «Поискового движения России» и центра «Воин».

Поговорить с президентом России пришли около 20 молодых людей. Им было от 9 до 17 лет.

Президент РФ еще возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В торжестве участвовали представители религиозных конфессий и члены молодежных, общественных организаций.

