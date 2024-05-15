Путин подписал указы о назначении врио глав пяти регионов РФ
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, сообщается на сайте Кремля.
Илью Середюка назначили временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области — Кузбасса, Алексея Смирнова — временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, Дмитрия Демешина — временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
Кроме того, Дмитрий Миляев стал временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области.
Все данные указы главы государства вступают в силу после подписания.
Ранее Калининградскую область возглавлял Антон Алиханов (он стал главой Минпромторга), Кемеровскую область – Кузбасс — Сергей Цивилев (теперь министр энергетики РФ), Курскую область — Роман Старовойт (утвержден на должность министра транспорта России), Тульскую область — Алексей Дюмин (стал помощником главы государства), Хабаровский край — Михаил Дегтярев (возглавил Минспорта РФ).