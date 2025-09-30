Путин подписал указ об особом порядке продажи федерального имущества

сегодня в 16:43

Глава государства Владимир Путин подписал указ, касающийся особенностей продажи имущества, которое находится в федеральной собственности. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Указ принят из-за недружественных действий США и примкнувших к ним стран. Документ необходим для защиты нацинтересов РФ на фоне введенных санкций.

Там указано, что в некоторых случаях, предусмотренных решением президента России, для обеспечения обороноспособности и безопасности страны возможна реализация федерального имущества.

При реализации на определение рыночной стоимости федимущества и подготовку отчета об оценке дается не больше 10 рабочих дней со дня заключения договора. Список физлиц и юрлиц, у которых есть право проводить оценку рыночной стоимости для целей президентского указа, утверждается правительством страны.

В документе отмечено, что «Банк ПСБ» организует от имени России продажу приватизируемого федимущества и выполняет функции продавца.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.