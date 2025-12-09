Путин подписал указ о приеме в гражданство Элизео Бертолази и Эннио Бордато

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство двух итальянских общественных деятелей — независимого журналиста Элизео Бертолази и мецената Эннио Бордато. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Элизео Бертолази — известный итальянский журналист, председатель итальянского отделения Международного движения русофилов, автор книги о конфликте на Украине и кавалер российского ордена Дружбы (2025).

Эннио Бордато — уроженец Италии, более 20 лет занимающийся гуманитарной и благотворительной деятельностью в России. Основанная им Ассоциация «Помогите спасти детей» оказывает помощь наиболее уязвимым слоям населения в России и русскоговорящих странах. Бордато является почетным работником Российской детской клинической больницы и почетным гражданином Беслана, отмечен российскими государственными наградами.

