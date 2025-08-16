Путин подписал указ для возвращения ExxonMobil на «Сахалин-1»

Reuters: указ Путина открыл ExxonMobil путь назад в Россию

В день переговоров с американским президентом российский лидер Владимир Путин подписал указ, который создает юридические основания для возвращения ExxonMobil в проект «Сахалин-1», сообщает Reuters .

В документе указано условие, что компания поможет «снять ограничительные меры» и обеспечит поставки оборудования.

Иностранные инвесторы могут вернуть утраченные доли, если перечислят средства на счета проекта и подпишут контракты на импортные технологии. Особый интерес вызывает формулировка о «содействии отмене санкций» — по сути, это первое официальное условие для западных компаний, прямо увязывающее их бизнес-интересы с политической позицией, указывает издание.

В 2022 году ExxonMobil, оператор «Сахалина-1», беспрецедентно для западного бизнеса полностью списала свои 30% (это 4,6 млрд долларов), тогда как индийские и японские партнеры сохранили участие.

Сейчас, по данным Reuters, Вашингтон анализирует, какие санкционные меры можно оперативно отменить в случае прогресса на переговорах.

Саммит президентов России и США проходит на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска.