Путин отошел с заседания из-за звонка главы Гвинеи-Бисау

Президент России Владимир Путин прервал участие в заседании наблюдательного совета АСИ из-за звонка от президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Глава РФ заранее попросил прощения у собравшихся и заявил, что отойдет примерно на 5 минут, сообщает пресс-служба Кремля.

«Хочу [попросить] меня заранее извинить: возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада Светланы Витальевны (Чупшевой — гендиректора „Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов“ (АСИ) — ред.)», — сказал Путин.

Президент также попросил собравшихся продолжить работу во время его отсутствия. После звонка Путин вернулся на рабочее место.

В ходе телефонной беседы Путин и Эмбало обсудили вопросы расширения сотрудничества в инвестиционной, гуманитарной и торгово-экономической сферах. Президенты также договорились о будущих контактах.