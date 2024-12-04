На форуме «Россия зовет!» президент Владимир Путин заявил, что западные страны продемонстрировали свою ненадежность, создав для РФ экономические вызовы в прошлом году. Их планы не осуществились и экономика страны успешно восстанавливается, сообщает «Царьград» .

Путин отметил, что западные страны проявили себя как ненадежные партнеры для России. В ходе форума он подчеркнул, что в 2022 году российские бизнесмены столкнулись с тяжелыми испытаниями, вызванными политикой ряда иностранных государств.

«Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры, были поставлены под угрозу и даже разрушены многие производственные, а также логистические цепочки и кооперационные связи, которые нарабатывались десятилетиями», — подчеркнул российский лидер.

Президент также отметил, что западные страны пытались ослабить Россию не только в военной и политической сферах, но и в экономике, стремясь дестабилизировать рынок труда и спровоцировать серьезный дефицит товаров.

Однако эти планы оказались неэффективными. После сложного времени экономика России не только восстановилась, но и начала внедрять качественные структурные изменения.

По мнению Путина, в настоящее время страна активизирует усилия по укреплению отношений с перспективными партнерами.