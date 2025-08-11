Путин официально запретил закупать иностранную форму для ВС РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете на закупку формы заграничного производства для российской армии. Власти должны будут усилить меры по обеспечению войск продукцией отечественного производителя, сообщается на портале официального опубликования правовых актов.

Президент обязал правительство, Минобороны и Минпромторг с 1 января 2026 года усилить работу по поставкам российского вещевого имущества в войска. Экипировка и другая продукция должны быть изготовлены отечественными компаниями и на мощностях, которые находятся внутри страны.

«Принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 года поставку <…> для нужд Вооруженных сил Российской Федерации вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, <…>, а к 2027 году — также из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории Российской Федерации», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания — 11 августа.