Путин об эскалации Запада и стратегическом поражении РФ: «Зачем нам бояться?»

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность стратегического поражения страны, отметив бессмысленность страха и необходимость идти до конца в достижении намеченных целей, сообщает РИА Новости .

На пресс-подходе к представителям российских СМИ Владимир Путин рассказал, что для России стратегическое поражение станет концом существования государственности.

Российский лидер отметил, что тысячелетней истории российского государства придет конец, если РФ потерпит стратегическое поражение. Путин считает, что если такое произойдет, то бояться Запада уже будет бессмысленно. В таком случае необходимо идти до конца.

«А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика», — ответил на вопрос журналистов президент.