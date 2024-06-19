Путин: новый фундаментальный документ будет в основе отношений РФ и КНДР

Российский лидер Владимир Путин на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном сообщил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который будет основой отношений двух стран на долгие годы вперед, передает РИА Новости .

«В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня», — сказал Путин, обращаясь к северокорейскому лидеру.

Президент РФ напомнил, что в 2023 году Россия и КНДР отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в 2024 году — 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа, который подписал Ким Ир Сен во время первого визита в Москву.

Подписание нового договора двух стран о всеобъемлющем стратегическом партнерстве может стать итогом визита Путина в Пхеньян.

Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, если данный документ подпишут, то он сменит старые основополагающие документы 1961, 2000 и 2001 годов. Новый документ нужен двум странам из-за глубокой эволюции геополитической обстановки в мире и регионе и потому, что произошли качественные изменения в двусторонних отношениях в последнее время.