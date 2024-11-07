Путин: никто не гарантирует, что Запад не задействует ядерное оружие

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано западными странами.

По его словам, современный неолиберализм уже давно выродился в тоталитарную идеологию. Сейчас демократию воспринимают не как власть большинства, а как власть меньшинства.

«Слепая вера западных политиков в собственную безнаказанность, исключительность может обернуться трагедией», — предупредил российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага и не ставит вопрос «мы или они».

Мероприятие проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Дискуссионный клуб основан в 2004 году. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Ранее Путин заявлял, что использование Россией ядерного оружия является «крайней, исключительной мерой» обеспечения безопасности. Страна не планирует втягивать в новую гонку вооружений, но при этом будет поддерживать свои ядерные силы сдерживания на достаточном уровне.